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На Южном Урале произошел второй за неделю смертельный случай на шахте
13:52
Фото: rl0.ru
В Челябинской области погиб еще один рабочий, получивший травмы на шахте "Центральная".
Ранее сообщалось о смерти шахтера в результате обрушения горной породы.
Следственные органы уже приступили к проверке по факту нового ЧП на шахте "Центральная" ("Южуралзолото группа компаний" (ЮГК)). Тело мужчины было найдено в пятницу, 21 сентября. Как передают региональные СМИ, погибший работник приехал в РФ из Казахстана. Инцидент случился на 470-м горизонте шахты "Центральная". Согласно предварительным данным, причиной смерти мужчины 1988 года рождения стала электротравма.
В минувшую среду, 19 сентября, в той же шахте было зафиксировано обрушение горных пород. В момент ЧП на 850-метровой глубине оставались два человека. Оба шахтера получили травмы, один из пострадавших, несмотря на все усилия медиков, скончался по дороге в больницу.
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