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СМИ: Меркель публично оскорбила Мэй
12:02
Фото: akamaihd.net
Германский канцлер Ангела Меркель позволила себе публично оскорбить британского премьер-министра Терезу Мэй, передают зарубежные СМИ. Как стало известно, в ходе неформальной встречи руководителей государств Евросоюза Меркель отказалась от рукопожатия.
Инцидент, о котором сегодня пишут все зарубежные СМИ, произошел в Зальцбурге, где накануне, 20 сентября, состоялась неформальная встреча представителей руководства стран ЕС. Главы государств и правительств стран-участниц обсудили широкий круг вопросов, связанных с наиболее актуальными проблемами миграции и внутренней безопасности. Кроме того, затрагивалась тема Brexit, отмечает Daily Express.
Германский политик отказалась пожимать руку Терезе Мэй. Встретившись с британским премьер-министром на полях неформального саммита, Ангела Меркель просто прошла мимо иностранной коллеги. Отмечается, что Мэй, как только к группе политиков приблизилась Меркель, с улыбкой подалась к ней. Однако канцлер, игнорируя приветственный порыв британки, проследовав к литовскому лидеру Дале Грибаускайте.
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