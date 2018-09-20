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Столетний житель Ставрополья погиб в ДТП, три человека пострадали
20.9.2018 21:38
Фото: cdnmyslo.ru
На Ставрополье произошла дорожная авария, в результате которой скончался 99-летний местный житель.
Правоохранители не исключают, что престарелый автомобилист мог умереть до столкновения, после чего транспортное средство, оставшись без управления, врезалось в другую машину.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на источники в краевом УГИБДД, трагический инцидент зафиксирован на дороге Светлоград - Благодарное - Буденновск, где произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и "Лада Приора".
Невольные очевидцы аварии рассказали полицейским о том, что машина ВАЗ, за рулем которой сидел 99-летний дедушка, просто выкатилась на проезжую часть. Не исчключено, что пожилой мужчина мог скончаться незадолго до этого.
В результате ДТП в больницу попали три человека. В ведомстве отметили, что в числе пассажиров "Лады" находился трехмесячный ребенок. Младенец не пострадал.
Обстоятельства инцидента сейчас пытаются выяснить сотрудники ГИБДД.
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