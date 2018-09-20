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СМИ сообщают о множестве погибших при стрельбе в штате Мэриленд
20.9.2018 20:50
Фото: choufmedia.ma
В американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек.
ЧП случилось на территории округа Харфорд.
Со ссылкой на представителя правоохранительных органов агентство Associated Press передает о "многочисленных погибших". Вместе с тем, официально пока были подтверждены сведения лишь о трех жертвах. Количество пострадавших выясняется.
По данным ряда источников, выстрелы прозвучали в одном из распределительных центров аптечной сети Rite Aid, который расположен близ города Абердин.
Как отмечает канал CNN, стрельбу устроила некая женщина, которую нейтрализовали прибывшие к месту происшествия полицейские. До установления всех обстоятельств инцидента местное население призывают отказаться от посещения района, где произошло ЧП.
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