|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Десятки жителей Южно-Сахалинска отравились шаурмой
20.9.2018 18:01
Фото: cafe-natalya46.ru
Тридцать пять жителей Южно-Сахалинска почувствовали себя плохо после употребления шаурмы, передают региональные СМИ.
Санитарные врачи уже обратились в суд, потребовав закрытия киоска "У Акопа", где покупали еду отравившиеся.
Как сообщаеь пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, за последние несколько дней в Южно-Сахалинске было зарегистрировано тридцать пять человек, у которых диагностирована острая кишечная инфекция после посещения кафе "У Акопа". В числе пострадавших - двое детей.
После вспышки эксперты уже провели лабораторные исследования. Установлено, что причиной отравления являются сразу два возбудителя - норовирус и сальмонелла. В ходе проведенной проверки выяснилось, что в заведении имелись многочисленные нарушения санитарных норм.
В суд уже направлены материалы для приостановки работы кафе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|