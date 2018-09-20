|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Тюмени после гибели школьницы после укуса энцефалитного клеща возбудили уголовное дело
20.9.2018 15:43
Фото: livejournal.com
Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели школьницы.
По имеющимся сведениям, девочке, которую укусил энцефалитный клещ, вовремя не оказали помощь.
В Тюменской области по итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о некачественном оказании медицинской помощи, из-за чего умерла десятилетняя девочка. Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в СУ СКР области, школьница скончалась накануне, 19 сентября.
В ходе предварительного разбирательства было установлено, что девочка первоначально была госпитализирована в Заводоуковске. Ребенок попал в больницу после укуса клеща. Выяснилось, что девочка не сразу начала получать лечение в условиях стационара.
Кроме того, диагностировав у девочки клещевой энцефалит, врачи, несмотря на ухудшающиеся показатели, не спешили доставить маленькую пациентку в Тюмень. Ребенка привезли из Заводоуковска в инфекционное отделение областной больницы лишь в июле.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|