Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тюмени после гибели школьницы после укуса энцефалитного клеща возбудили уголовное дело

20.9.2018 15:43

Фото: livejournal.com



Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели школьницы.



По имеющимся сведениям, девочке, которую укусил энцефалитный клещ, вовремя не оказали помощь.



В Тюменской области по итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о некачественном оказании медицинской помощи, из-за чего умерла десятилетняя девочка. Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в СУ СКР области, школьница скончалась накануне, 19 сентября.



В ходе предварительного разбирательства было установлено, что девочка первоначально была госпитализирована в Заводоуковске. Ребенок попал в больницу после укуса клеща. Выяснилось, что девочка не сразу начала получать лечение в условиях стационара.



Кроме того, диагностировав у девочки клещевой энцефалит, врачи, несмотря на ухудшающиеся показатели, не спешили доставить маленькую пациентку в Тюмень. Ребенка привезли из Заводоуковска в инфекционное отделение областной больницы лишь в июле.



Автор: Злата Богатова

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