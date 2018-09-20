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В Северной Осетии выясняют обстоятельства смерти туриста из США
20.9.2018 11:40
Фото: fb.ru
В Северной Осетии завершены мероприятия по эвакуации тела американского туриста, который умер в ущелье Зариу.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Юг", причины гибели иностранца предстоит выяснить следователям.
Со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС отмечается, что сразу после того, как тело гражданина Соединенных Штатов спустили вниз, его передано следственным органам.
ЧП случилось в ущелье Зариу, расположенном неподалеку от селения Джимара (Пригородный район Северной Осети). Вскоре после того, как в экстренные службы поступил сигнал о том, что иностранцу стало плохо, мужчина умер. Сведений о том, что могло стать причиной его кончины, из официальных источников пока не поступало.
Отмечается, что американец умер на высоте около трех километров над уровнем моря. Мероприятия по эвакуации тела погибшего туриста были существенно осложнены из-за труднодоступного рельефа в этом горном районе.
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