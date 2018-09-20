|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Греции расстреляли известного адвоката
20.9.2018 07:43
Фото: ruvr.ru
Полиция греческой столицы расследует покушение на женщину-адвоката. Как передает РИА Новости, местные правоохранители полагают, что речь идет о заказном убийстве. 33-летняя жертва преступления была расстреляна из автомата Калашникова в минувший вторник, 18 сентября.
Убийство адвоката, уже квалифицированное как заказное, было совершено в северном пригороде Афин. На 33-летнюю женщину-адвоката напали, когда она находилась в собственном автомобиле Mercedes. В полиции района Кифисья отметили, что на месте убийства обнаружены около пятнадцати гильз. Тело женщины нашла ее мать, которая обеспокоилась из-за того, что дочь на протяжении почти суток не реагировала на телефонные звонки.
Отмечается, что на погибшего адвоката в прошлом уже покушались. В 2011 году, когда она была на шестом месяце беременности, в нее стреляли. Получив тяжелые ранения, женщина надолго оказалась прикованной к больничной постели. В тот раз в причастности к покушению подозревали членов криминальной группировки, которые сводили счеты между собой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|