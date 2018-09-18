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Во Львове запрещено публичное использование произведений на русском языке
10:29
Фото: livejournal.com
Власти Львова запретили к публичному использованию произведения, созданные на русском языке.
Как передает РИА Новости, депутаты облсовета считают, что подобные меры стоит ввести и в других регионах Украины.
Львовский областной совет установил мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" вплоть до момента, когда будет прекращена "оккупация территории Украины". Соответствующее решение одобрили пятьдесят семь парламентариев, против были настроены сорок три депутата.
Отмечается, что городские власти также распорядились о формировании рабочей группы в целях проведения некой "разъяснительной работы" с жителями региона.
По мнению львовских парламентариев, подобные законопроекты стоило бы распространить по всем украинским регионам, поэтому депутаты уже озаботились подготовкой обращения к коллегам из Рады.
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