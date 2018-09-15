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ПВО Сирии отразили израильскую атаку в районе аэропорта Дамаска
12:51
Фото: cont.ws
Сирийским ПВО удалось отразить израильские удары в районе аэропорта Дамаска, передают зарубежные СМИ.
В атакованном районе прогремели несколько взрывов.
Как передает сирийское государственное информаагентство SANA, израильская сторона нанесла удар по объектам, расположенным в районе международного аэропорта Дамаска. Со ссылкой на представителей военного руководства САР сообщается, что атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны правительственных войск.
В минувшую субботу, 15 сентября, сирийские средства ПВО отреагировали на ракетную агрессию, которая была предпринята еврейским государством. В результате сирийским военным удалось сбить несколько вражеских ракет. Сведения о разрушениях и пострадавших в результате инцидента из официальных источников пока не поступало.
Ранее телевизионный канал Al Mayadeen передал о нескольких взрывах, которые произошли неподалеку от столичного аэропорта.
Напомним, не так давно в прессе распространились сообщений об ударах ВВС еврейского государства в Сирии, в результате которых погиб по меньшей мере один человек. Израильские силовики от каких-либо комментариев по этому поводу отказались.
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