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В Приморье объявил голодовку кандидат в губернаторы от КПРФ
07:47
Фото: 1777.ru
Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил о начале голодовки, передает РИА Новости.
Выражая несогласие с результатами проводившихся накануне в регионе выборов, он заявил о том, что в настоящее время идет подготовка соответствующих жалоб.
По словам Андрея Ищенко, он собирается обжаловать результаты выборов на четырех территориях Приморья. При этом кандидат от КПРФ заявил, что итоговые протоколы "вероломно" переписывались в Артеме, Находке, Уссурийске, а также Советском районе столицы края - Владивостока. Отметим, Ищенко до последнего момента занимал лидирующие позиции.
Пока юристы занимаются подготовкой искового обращения об опротестовании итогов голосования по указанным территориям, Ищенко на центральной площади Владивостока начинает голодовку, обращаясь к своим сторонникам с призывом его поддержать.
Ранее стало известно о том, что после обработки 99,03% протоколов лидером второго тура голосования стал единоросс Андрей Тарасенко. На счету его было более 49,02% голосов, тогда как у Ищенко - 48,56%.
Напомним, в конце минувшего августа в Приморье уже объявляли голодовку из-за предполагаемого подкупа избирателей на местных выборах. Как сообщали тогда российские СМИ, инициаторами акции стали кандидаты в депутаты Надеждинского района региона от партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России", которых поддержали порядка двадцати человек. По мнению голодавших, в приемных "Единой России" происходил подкуп избирателей, выглядевший как заключение мнимых агитационных договоров с последующей их оплатой.
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