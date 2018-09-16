Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье объявил голодовку кандидат в губернаторы от КПРФ

07:47

Фото: 1777.ru



Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил о начале голодовки, передает РИА Новости.



Выражая несогласие с результатами проводившихся накануне в регионе выборов, он заявил о том, что в настоящее время идет подготовка соответствующих жалоб.



По словам Андрея Ищенко, он собирается обжаловать результаты выборов на четырех территориях Приморья. При этом кандидат от КПРФ заявил, что итоговые протоколы "вероломно" переписывались в Артеме, Находке, Уссурийске, а также Советском районе столицы края - Владивостока. Отметим, Ищенко до последнего момента занимал лидирующие позиции.



Пока юристы занимаются подготовкой искового обращения об опротестовании итогов голосования по указанным территориям, Ищенко на центральной площади Владивостока начинает голодовку, обращаясь к своим сторонникам с призывом его поддержать.



Ранее стало известно о том, что после обработки 99,03% протоколов лидером второго тура голосования стал единоросс Андрей Тарасенко. На счету его было более 49,02% голосов, тогда как у Ищенко - 48,56%.



Напомним, в конце минувшего августа в Приморье уже объявляли голодовку из-за предполагаемого подкупа избирателей на местных выборах. Как сообщали тогда российские СМИ, инициаторами акции стали кандидаты в депутаты Надеждинского района региона от партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России", которых поддержали порядка двадцати человек. По мнению голодавших, в приемных "Единой России" происходил подкуп избирателей, выглядевший как заключение мнимых агитационных договоров с последующей их оплатой.



Автор: Злата Богатова

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