|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Российский олигарх рассказал о «мальчишеских забавах» с Путиным
16.9.2018 22:33
Фото: fn-volga.ru
Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал о своем общении с главой РФ Владимиром Путиным.
По словам олигарха, они с президентом на "ты", являясь давними знакомыми - они выросли вместе, и это накладывает отпечаток на стиль их общения.
Вместе с тем, подчеркнул Аркадий Ротенберг, они с Владимиром Путиным остаются на "вы" как с российским президентом. О том, как складываются их многолетние отношения с главой государства, бизнесмен рассказал в интервью, которое вышло в эфир телевизионного канала "Россия 1".
В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Ротенберг, компании которого возводили Крымский мост, также сообщил о том, что ему приходилось сталкиваться с ревностью окружения. Кроме того, бизнесмен поведал и о "мальчишеских забавах", которые присутствуют в человеческих отношениях с российским президентом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|