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Российский олигарх рассказал о «мальчишеских забавах» с Путиным


16.9.2018 22:33
Российский олигарх рассказал о «мальчишеских забавах» с ПутинымФото: fn-volga.ru

Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал о своем общении с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам олигарха, они с президентом на "ты", являясь давними знакомыми - они выросли вместе, и это накладывает отпечаток на стиль их общения.

Вместе с тем, подчеркнул Аркадий Ротенберг, они с Владимиром Путиным остаются на "вы" как с российским президентом. О том, как складываются их многолетние отношения с главой государства, бизнесмен рассказал в интервью, которое вышло в эфир телевизионного канала "Россия 1".

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Ротенберг, компании которого возводили Крымский мост, также сообщил о том, что ему приходилось сталкиваться с ревностью окружения. Кроме того, бизнесмен поведал и о "мальчишеских забавах", которые присутствуют в человеческих отношениях с российским президентом.

Автор: Злата Богатова

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