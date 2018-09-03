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Израильские силовики отказались от комментариев по поводу ударов по Сирии
21:43
Фото: cont.ws
Представители военного руководства Израиля отказались от каких-либо официальных комментариев по поводу сообщений об ударах ВВС еврейского государства в Сирии, передает ТАСС. Ранее информационное агентство SANA сообщило о гибели одного человека в результате очередного израильского рейда.
Израильские силовики воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу нанесения ударов ВВС еврейского государства Израиля по сирийской провинции Хама. Как отметили в пресс-службе Армии обороны Израиля, они не собираются делать каких-либо официальных заявлений после публикаций в иностранных средствах массовой информации.
По данным агентства SANA, израильские военные осуществили рейд на территории провинции Хама на западе Сирии. В результате их действий пострадали пять человек, один из них погиб. Отмечалось, что самолеты ВВС еврейского государства оказались в воздушном пространстве САР через Ливан. Атаке также подверглись объекты в провинции Тартус.
Как уточняло агентство, израильтяне атаковали позиции сирийской армии, выпустив не менее пяти ракет. Все они были перехвачены системой ПВО САР.
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