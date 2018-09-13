Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Генсек ОАГ заявил, что не исключено военное вторжение в Венесуэлу‍

10:26

Фото: inforema.mx



Генсек ОАГ заявил, что на сегодняшний день не исключает военного вторжения в Венесуэлу.



Как сообщает РИА Новости, пр этом Луис Альмагро указал на то, что приоритетными должны оставаться дипломатические пути решения.



Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) выступил перед журналистами в колумбийском городе Кукута, где сейчас складывается сложная ситуация из-за беженцев, которые прибывают с территории соседнего государства. По словам Луиса Альмагро, на сегодняшний день он не может исключать вероятную военную интервенцию в целях разрешения острого кризиса в Венесуэле.



Говоря о свержении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, генсек ОАГ отметил, что правящий режим "определенно совершает преступления против человечности". Вместе с тем, несмотря на нарушения права человека и страдания народа, вынужденного покидать свои дома, на первом месте должны оставаться дипломатические способы урегулирования сложившейся ситуации, подчеркнул Альмагро.



Ранее в The New York Times появились публикации о секретных встречах, которые сотрудники администрации американского президента Дональда Трампа осуществляли с венесуэльскими мятежными военными. В частности, они обсуждали планы по свержению главы государства Николаса Мадуро. Отмечалось, что встречи, начатые около года назад, проходили и в течение 2018 года.



Автор: Злата Богатова

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