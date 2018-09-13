|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Генсек ОАГ заявил, что не исключено военное вторжение в Венесуэлу
10:26
Фото: inforema.mx
Генсек ОАГ заявил, что на сегодняшний день не исключает военного вторжения в Венесуэлу.
Как сообщает РИА Новости, пр этом Луис Альмагро указал на то, что приоритетными должны оставаться дипломатические пути решения.
Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) выступил перед журналистами в колумбийском городе Кукута, где сейчас складывается сложная ситуация из-за беженцев, которые прибывают с территории соседнего государства. По словам Луиса Альмагро, на сегодняшний день он не может исключать вероятную военную интервенцию в целях разрешения острого кризиса в Венесуэле.
Говоря о свержении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, генсек ОАГ отметил, что правящий режим "определенно совершает преступления против человечности". Вместе с тем, несмотря на нарушения права человека и страдания народа, вынужденного покидать свои дома, на первом месте должны оставаться дипломатические способы урегулирования сложившейся ситуации, подчеркнул Альмагро.
Ранее в The New York Times появились публикации о секретных встречах, которые сотрудники администрации американского президента Дональда Трампа осуществляли с венесуэльскими мятежными военными. В частности, они обсуждали планы по свержению главы государства Николаса Мадуро. Отмечалось, что встречи, начатые около года назад, проходили и в течение 2018 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|