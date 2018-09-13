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Сара Джессика Паркер отреагировала на обвинения в краже драгоценностей
17:11
Фото: wmagazine.com
Адвокат звезды "Секса в большом городе" наконец дал ответ на обвинения в хищении драгоценностей стоимостью 150 тысяч долларов.
Известную американскую актрису Сару Джессику Паркер заподозрили в краже ювелирных украшений еще минувшей весной.
Официальные представители Сары Джессики Паркер наконец прокомментировали обвинения, прозвучавшие еще в минувшем апреле. Как писали тогда американские СМИ, на актрису подал в суд ювелирный бренд Kat Florence. Как утверждали в компании, звезда не выполнила условия 7-миллионного контракта, похитив предоставленные ей около двух лет назад драгоценности. Украшения стоимостью 150 тысяч долларов выдавались во время съемки рекламной кампании.
Наконец на сайте Us Weekly появился ответ адвоката Иры Шрек, которая представляет интересы Паркер. Все обвинения в адрес клиентки юрист назвала "абсолютной ложью". Отмечается, что в соответствии с контрактом. актриса могла распоряжаться драгоценностями, чтобы появляться в них на публичных мероприятиях.
По словам адвоката звезды, Сара Джессика Паркер, являясь честным человеком,"никогда не брала себе чужие вещи". Однако представители бренда, отреагировав на ответ юриста актрисы продолжают утверждать: серьги стоимостью 40 тысяч долларов и кольцо за 27 тысяч позволялось не возвращать компании лишь в течение нескольких месяцев, но не лет. В случае, если миссис Паркер захотела бы оставить драгоценности у себя, ей нужно было выплатить их стоимость законному владельцу.
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