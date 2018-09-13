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Батальон Прилепина переходит в подчинение МВД ДНР
13.9.2018 21:49
Фото: radiovesti.ru
Батальон Захара Прилепина, ранее подчинявшийся непосредственно главе самопровозглашенной Донецкой народной республики, перешел в подчинение МВД.
Информация поступила от депутата Народного совета Владислава Бердичевского.
Ранее разведывательно-штурмовой батальон полка специального назначения находился в непосредственном подчинении главы республики Александра Захарченко. Учитывая, что в течение некоторого периода замкомандира этого подразделения являлся российский литератор Захар Прилепин, за батальоном закрепилось соответствующее название.
По словам Владислава Бердичевского, который сообщил об изменениях в своем Telegram-канале, после того, как подразделение перейдет в подчинение МВД, будут урегулированы возникшие "недоразумения". Комментарий представителя руководства ДНР был сделано после того, как в Сети распространилась информация о разоружении батальона и задержании его командира Сергея Фомченкова.
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