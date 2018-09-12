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Жителя Татарстана, убившего грабителей, обвинили в превышении пределов обороны
07:51
Фото: vk.me
В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя.
Как передает ТАСС, мужчина убил двух грабителей, которые пытались напасть на его дом.
По данным республиканского СУ СКР, в отношении 41-летнего бизнесмена Евгения Деданина возбудили уголовное дело по статье о превышении пределов необходимой обороны. ЧП случилось накануне, 12 сентября, в городе Бугульма. Бизнесмен, оказавший сопротивление грабителям, смертельно травмировал двух нападавших. В результате Евгения Деданина заподозрили в совершении уголовного преступления.
В ходе начатого расследования установлено, что в момент инцидента, случившегося около восьми часов утра по местному времени, Деданин находился в гараже собственного особняка. Увидев злоумышленников, он нанес им множественные ножевые удары. позже эксперты выяснили, что нападавшие скончались в результате ранений жизненно-важных органов.
Правоохранители также отметили, что личность погибших уже установлена. Оба проживали в Самарской области.
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