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В Сети поддержали Норкина, выгнавшего с эфира украинского эксперта


18:11
В Сети поддержали Норкина, выгнавшего с эфира украинского экспертаФото: great-income.ru

В социальных сетях продолжают обсуждать инцидент, случившийся накануне в эфире канала НТВ.

Пользователи поддерживают ведущего Андрея Норкина, который после перепалки изгнал из студии украинского эксперта Павла Жовниренко.

Во время эфира передачи "Место встречи", которая выходит на канале НТВ, ее ведущему Андрею Норкину пришлось неоднократно указывать украинскому эксперту на неподобающее поведение. Гость программы никак не унимался, после чего журналист потребовал, чтобы Павел Жовниренко покинул студию. Выгнав украинского эксперта, ведущий программы посетовал, что из-за разницы в возрасте не может позволить себе ударить невежливого гостя.

Позже случившееся начали активно обсуждать в Сети. В частности, немало пользователей твиттера высказывали мнение о том, что приглашенный на передачу эксперт вел себя неподобающим образом. Учитывая его уровень культуры, Жовниренко вообще не стоит приглашать на российские каналы.

Автор: Злата Богатова

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