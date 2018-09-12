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Глава Либерии Джордж Веа сыграл за национальную сборную в матче с Нигерией
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Глава Либерии Джордж Веа сыграл за национальную сборную в матче с Нигерией


12.9.2018 16:12
Глава Либерии Джордж Веа сыграл за национальную сборную в матче с НигериейФото: kartinnay-galerey.ru

Глава Либерии Джордж Веа принял участие в товарищеском матче, выступив за сборную команду своей страны против национальной команды Нигерии, передает "Газета.Ru".

Игра состоялась в либерийской столице - Монровии.

В возрасте 51 года президент Либерии сыграл в товарищеском матче против нигерийской сборной. Команда. за которую выступал обладатель "Золотого мяча", уступила победу гостям. Игра завершилась со счетом 2:1. В либерийской сборной гол забил Кпа Шерман, а у нигерийцев отличились Генри Оньекуру и Симеон Нванков.

Глава государства Джордж Веа, вступивший в должность в начале года, вышел на поле в первом составе, на 79-й минуте его заменили. Президент уходил под оглушительные аплодисменты болельщиков, которые стоя чествовали титулованного футболиста. После завершения игры 14-й номер, под которым играл Джордж Веа, вывели из обращения. Матч стал 61-й по счету игрой за национальную команду. В ее составе нынешний либерийский президент успел забить в общей сложности двадцать два гола.

Напомним, осенью прошлого года Веа удалось стать лидером второго тура президентских выборов. За известного футболиста отдали свои голоса более 61% избирателей. В результате в стране впервые с 1944 года произошла смена власти, осуществленная демократическим путем.

Джордж Веа ранее был включен в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer. Пик карьеры Веа как футболиста пришелся на конец прошлого века, когда он выходил на поле в составе французского "ПСЖ" и итальянского "Милана". В течение своей спортивной карьеры, длившейся с 1985 по 2003 годы, Веа также выходил на поле в составе "Монако", французского "Марселя" и британского "Челси", завоевал титул чемпиона Франции и три раза становился обладателем Кубка Франции, два раза - выигрывал чемпионат Италии, получил Кубок Англии. В 1995 году Веа первым среди африканских игроков смог завоевать "золотой матч", который вручается лучшему футболисту  Европы по версии издания France Football.

Объявив об уходе из спорта, Веа баллотировался на пост либерийского президента и одержал победу в первом туре выборов. Однако потом его опередила 67-летняя Элен Джонсон-Серлиф, которая и стала первой в истории континента главой государства. Вторая попытка титулованного спортсмена претендовать на высший пост оказалась более удачной.

51-летний Джордж Веа женат на уроженке Ямайки Клэр Дункан-Веа. Супруги воспитывают троих детей. Кроме того, футболист имеет наследников и от внебрачных отношений.

Автор: Злата Богатова

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