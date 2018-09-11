Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нью-Йорке почтили память погибших 11 сентября 2001 года

11.9.2018 23:00

Фото: hollilla.com



В Нью-Йорке состоялась мемориальная церемония в память о многочисленных жертвах террористических атак 11 сентября 2001 года.



На месте, где того трагического дня находились башни-близнецы, традиционно появились световые столбы, очертания которых повторяли здание Всемирного торгового центра.



Траурную церемонию транслировали многие американские телеканалы. Мероприятие в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходило на территории мемориала возле комплекса нового Всемирного торгового центра (ВТЦ). Участниками акции, начавшейся минутой молчания, стали сотни человек.



Церемония началась в 08:46 по местному времен, ровно через семнадцать лет после того, как первый из лайнеров, захваченных террористами запрещенной в России "Аль-Каиды", врезался в северную башню ВТЦ. После минуты молчания родственники погибших начали зачитывать имена жертв тех трагических событий. Перечисление 2977 человек прерывалось на минуты молчания, напоминавшие о последовавших инцидентах - крушении второго лайнера, который террористы направили в южную башню ВТЦ, третьего - столкнувшегося с Пентагоном, моменту, когда рухнули высотные здания и катастрофе рейса 93, которая произошла на территории Пенсильвании.



На сегодняшний день не удалось идентифицировать останки 1111 погибших, передают американские СМИ. Эксперты, которые продолжают работу, за последние пять лет установили личность лишь пяти человек.



В террористической атаке было задействовано девятнадцать смертников, которые захватили четыре воздушных судна с пассажирами. Три авиалайнера были направлены террористами к цели, но последний самолет не долетел до Вашингтона. Судно разбилось в окрестностях города Шанксвилл.



Автор: Злата Богатова

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