ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве скончался пострадавший при умышленном наезде
В Москве скончался пострадавший при умышленном наезде
В Новгородской области появился памятник снежному человеку
В Новгородской области появился памятник снежному человеку
Экс-глава МГБ Грузии: военные США ставили опыты на людях в Тбилиси
Экс-глава МГБ Грузии: военные США ставили опыты на людях в Тбилиси
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин призвал «подозреваемых» в отравлении Скрипалей сделать заявление для прессыПутин призвал «подозреваемых» в отравлении Скрипалей сделать заявление для прессы
Американских космонавтов заподозрили в порче «Союза»Американских космонавтов заподозрили в порче «Союза»
Калининградская полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном 20 лет назад в другом городеКалининградская полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном 20 лет назад в другом городе
В Нью-Йорке почтили память погибших 11 сентября 2001 годаВ Нью-Йорке почтили память погибших 11 сентября 2001 года
В Новгородской области появился памятник снежному человекуВ Новгородской области появился памятник снежному человеку

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нью-Йорке почтили память погибших 11 сентября 2001 года


11.9.2018 23:00
В Нью-Йорке почтили память погибших 11 сентября 2001 годаФото: hollilla.com

В Нью-Йорке состоялась мемориальная церемония в память о многочисленных жертвах террористических атак 11 сентября 2001 года.

На месте, где того трагического дня находились башни-близнецы, традиционно появились световые столбы, очертания которых повторяли здание Всемирного торгового центра.

Траурную церемонию транслировали многие американские телеканалы. Мероприятие в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходило на территории мемориала возле комплекса нового Всемирного торгового центра (ВТЦ). Участниками акции, начавшейся минутой молчания, стали сотни человек.

Церемония началась в 08:46 по местному времен, ровно через семнадцать лет после того, как первый из лайнеров, захваченных террористами запрещенной в России "Аль-Каиды", врезался в северную башню ВТЦ. После минуты молчания родственники погибших начали зачитывать имена жертв тех трагических событий. Перечисление 2977 человек прерывалось на минуты молчания, напоминавшие о последовавших инцидентах - крушении второго лайнера, который террористы направили в южную башню ВТЦ, третьего - столкнувшегося с Пентагоном, моменту, когда рухнули высотные здания и катастрофе рейса 93, которая произошла на территории Пенсильвании.

На сегодняшний день не удалось идентифицировать останки 1111 погибших, передают американские СМИ. Эксперты, которые продолжают работу, за последние пять лет установили личность лишь пяти человек.

В террористической атаке было задействовано девятнадцать смертников, которые захватили четыре воздушных судна с пассажирами. Три авиалайнера были направлены террористами к цели, но последний самолет не долетел до Вашингтона. Судно разбилось в окрестностях города Шанксвилл.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В США в результате стрельбы в McDonald's погиб один человек, четверо раненыВ США в результате стрельбы в McDonald's погиб один человек, четверо ранены
В Лондоне назвали имена россиян, которые подозреваются в покушении на Скрипалей В Лондоне назвали имена россиян, которые подозреваются в покушении на Скрипалей
В Латвии вновь заметили приближающийся к границе российский военный корабльВ Латвии вновь заметили приближающийся к границе российский военный корабль
Пушилин назначен врио главы ДНРПушилин назначен врио главы ДНР
В случае признания украинской автокефалии РПЦ готова порвать с КонстантинополемВ случае признания украинской автокефалии РПЦ готова порвать с Константинополем

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 776


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru