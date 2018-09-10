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Минобороны: В Идлибе начали съемки постановочной химатаки


20:12
Минобороны: В Идлибе начали съемки постановочной химатакиФото: news45.ru

В Идлибе начинаются съемки постановочного инцидента с применением химоружия.
 
Как передают российские СМИ со ссылкой на источники в отечественном оборонном ведомстве, в населенном пункте Джиср-эш-Шугур уже находятся специально прибывшие несколько групп корреспондентов.

Представители Центра по примирению враждующих сторон в САР российского военного ведомства рассказали о том, что приезд нескольких съемочных групп свидетельствует о том, что на территории сирийской провинции Идлиб начинаются мероприятия по инсценировке применения запрещенного оружия. В Центре отметили, что речь идет о ряде ближневосточных телевизионных каналов и сотрудниках регионального филиала ведущего американского новостного канала.

Сведения о прибытии иностранных корреспондентов в населенный пункт Джиср-эш-Шугур поступила от местных жителей, пояснили представители Минобороны РФ. Предполагается, что очередной сценарий будет включать постановочные сцены "оказания помощи" пострадавшим после атаки правительственных войск, при которой якобы использовались т.н. бочковые авиабомбы. В целях достижения максимальной натуральности этих съемок, а также для оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта в провинцию также привезли емкости с отравляющим веществом. Они были доставлены боевиками из населенного пункта Хербет-эль-Джауз.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Вашингтоне допускают возможность нанесения ударов по силам САР, а также иранским или российским силовикам, учитывая, что сирийский лидер Башар Асад якобы разрешил своим войскам использовать хлор в ходе операции по освобождению Идлиба от боевиков. В Пентагоне уже ведется деятельность по проработке соответствующих мер, хотя глава Соединенных штатов Дональд Трамп пока еще не принял решения о том, что именно будет осуществляться американской стороной.

Автор: Злата Богатова

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