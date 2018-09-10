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США могут атаковать российские силы в Сирии

10.9.2018 20:55

Фото: telegraf.by

В публикации также говорится о том, что в Пентагоне уже ведется деятельность по проработке соответствующих ответных мер. Вместе с тем, глава Соединенных штатов Дональд Трамп пока еще не принял решения о том, что именно будет осуществляться американской стороной, а также могут ли оказаться объектом атак российские или иранские военные объекты.

Автор: Злата Богатова

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