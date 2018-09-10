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США могут атаковать российские силы в Сирии
10.9.2018 20:55
Фото: telegraf.by
В Вашингтоне полагают, что сирийский лидер Башар Асад разрешил своим войскам использовать хлор в ходе операции по освобождению Идлиба от боевиков, утверждается в статье The Wall Street Journal. Учитывая это, Соединенные Штаты не исключают нанесения ударов по силам САР, а также иранским или российским силовикам, указывают авторы материала.
Статья была размещена на портале газеты в минувшее воскресенье, 9 сентября. По мнению авторов материала, американская сторона располагает информацией о том, что Башар Асад ранее "одобрил применение газа хлора" во время наступления на последний крупный оплот мятежников. Об этом, в частности, свидетельствуют новые разведывательные данные, имеющиеся у официального Вашингтона. Отмечается, что вопрос о вероятном использовании газа зарина пока остается открытым.
В публикации также говорится о том, что в Пентагоне уже ведется деятельность по проработке соответствующих ответных мер. Вместе с тем, глава Соединенных штатов Дональд Трамп пока еще не принял решения о том, что именно будет осуществляться американской стороной, а также могут ли оказаться объектом атак российские или иранские военные объекты.
Напомним, ранее в российском Минобороны заявили о том, что Соединенные Штаты атаковали объекты на территории Сирии с применением оружия запрещенного вида.
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