Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Росгвардии готов превратить Навального в «сочную отбивную»

13:27

Фото: molgvardia.ru



Начальник Росгвардии вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, передают российские СМИ.



Во время своего обращения Виктор Золотов выразил готовность превратить оппонента в "отбивную".



Видеоматериал с обращением главы Росгвардии был записан в ответ на расследование о коррупции в его ведомстве, которое ранее было размещено в Сети Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Ролик размещен на официальном YouTube-канале Росгвардии.



По словам Виктора Золотова, в его адрес были допущены "оскорбительные, клеветнические размышления". Прощать подобное среди офицеров не принято. Как подчеркнул руководитель ведомства, подлецов издавна "били по лицу, вызывали на дуэль", и он делает это по отношению к Навальному. Как заявил Золотов, он просто вызывает оппозиционера "на поединок — на ринг, татами, куда угодно". Там он сделает из Навального "хорошую, сочную отбивную", — заверил он.



Золотов также указал на активную работу, которую проводит ведомство, действуя совместно с другими структурами. в целях обнаружения "коррупционных недостатков". Борьба идет, нарушителей выявляют, а затем увольняют или судят - судя по масштабам промахов, отметил глава Росгвардии.



Автор: Злата Богатова

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