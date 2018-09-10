|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Представительство Палестины в Вашингтоне прекращает свою работу
10.9.2018 22:59
Фото: profi-forex.org
Госдепартамент Соединенных Штатов закрывает диппредставительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.
Как указывает руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, решение было принято после тщательного анализа.
В официальном тексте, который был распространен в понедельник,сообщается, что при текущем положении дел представительство ООП в американской столице необходимо закрыть. Соответствующее решение было принято американским руководством "после тщательного анализа".
Науэрт при этом подчеркнула, что власти Соединенных Штатов ранее предоставили ООП возможность действовать в целях установления "прочного и всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами" даже после истечения срока действия прежнего решения о прекращении работы диппредставительства. Но в организации так и не начали предпринимать каких-либо шагов, которые были бы направлены на начало конструктивного переговорного процесса с Израилем. Более того, в ООП с осуждением отреагировали на мирный план Вашингтона, с которым пока даже не были ознакомлены.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|