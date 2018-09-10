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Представительство Палестины в Вашингтоне прекращает свою работу


10.9.2018 22:59
Представительство Палестины в Вашингтоне прекращает свою работуФото: profi-forex.org

Госдепартамент Соединенных Штатов закрывает диппредставительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.

Как указывает руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, решение было принято после тщательного анализа.

В официальном тексте, который был распространен в понедельник,сообщается, что при текущем положении дел представительство ООП в американской столице необходимо закрыть. Соответствующее решение было принято американским руководством "после тщательного анализа".

Науэрт при этом подчеркнула, что власти Соединенных Штатов ранее предоставили ООП возможность действовать в целях установления "прочного и всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами" даже после истечения срока действия прежнего решения о прекращении работы диппредставительства. Но в организации так и не начали предпринимать каких-либо шагов, которые были бы направлены на начало конструктивного переговорного процесса с Израилем. Более того, в ООП с осуждением отреагировали на мирный план Вашингтона, с которым пока даже не были ознакомлены.

Автор: Злата Богатова

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