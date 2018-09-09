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Минобороны: США нанесли удар фосфорными боеприпасами по Сирии
9.9.2018 21:57
Фото: alterinfo.net
Соединенные Штаты нанесли удар по объектам на сирийской территории, передают российские СМИ со ссылкой на представителей отечественного оборонного министерства. В военном ведомстве указали на то, что американские силовики использовали фосфорные боеприпасы, относящиеся на сегодняшний день к разряду запрещенных.
Американская сторона атаковала Сирию с воздуха, применив при этом запрещенные боеприпасы. Соответствующие сведения поступили от генерал-лейтенанта Владимира Савченко, возглавляющего российский Центр по примирению враждующих сторон в САР, информирует ТАСС. По словам руководителя центра, удару подвергся населенный пункт Хаджин, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор.
Официальный представитель Минобороны также отметил, что атака была осуществлена в субботу, 8 сентября. В ней было задействовано два самолета F-15 ВС Соединенных Штатов, которые использовали фосфорные боеприпасы.
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