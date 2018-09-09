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Киевские власти не намерены возобновлять поставки воды Крыму
17:48
Фото: visti.ks.ua
Киевские власти намерены "любой ценой" не допустить поставок в Крым днепровской воды.
С таким заявлением выступил постпред украинского президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Рассказав о позиции киевского руководства в эфире канала "112 Украина", Борис Бабин заявил о том, что вопрос о возобновлении водоснабжения полуострова рассматриваться нее будет. По словам так называемого постпреда главы украинского государства, жители региона в этой воде потребности не испытывают. Она нужна исключительно для функционирования расположенных "на оккупированной территории" предприятий, и они ее не получат, подчеркнул представитель украинских властей.
В конце минувшего августа на севере Крымского полуострова был зафиксирован выброс загрязняющих веществ. Причиной ЧП, случившегося на предприятии "Крымский титан", признано обмеление кислотонакопителя. После инцидента возросла концентрация оставшихся кислот и увеличился объем испарения химикатов в атмосферу.
Для восстановления нормальной деятельности завода требуется порядка тридцати миллионов кубометров воды. Ранее для разбавления отстойника использовали воду, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. После того, как Крым воссоединился с РФ, киевские власти приняли решение о перекрытии этих поставок.
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