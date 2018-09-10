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В Латвии вновь заметили приближающийся к границе российский военный корабль


10.9.2018 17:03
В Латвии вновь заметили приближающийся к границе российский военный корабльФото: delphi.lv

Латвийские силовики заявили о том, что зафиксировали приблизившийся к их границам российский корабль, передает ТАСС.

Согласно данным, которые приводят власти этого балтийского государства, российские военные самолеты и корабли в 2016 году замечены у их рубежей более двухсот раз.

В Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии проинформировали о том, у границы снова замечено российское военное судно. Инцидент зафиксирован в минувшее воскресенье, 9 сентября. Корабль был идентифицирован как судно снабжения "Иргиз" класса MП6 ВС РФ. Соответствующие сведения размещены на официальной странице НВС в соцсети Twitter.

Латвийское ведомство приводит данные, согласно которым в течение 2016 года у рубежей республики российские военные самолеты и корабли были замечены 209 раз. В 2015 году количество подобных случаев превысило 270. Информация за 2017 год пока не обнародована.

Автор: Злата Богатова

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