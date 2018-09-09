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В США в результате стрельбы в McDonald's погиб один человек, четверо ранены
12:23
Фото: choufmedia.ma
В американском штате Алабама один человек погиб, четверо были ранены в результате стрельбы в ресторане сети McDonald's.
Как передает телевизионный канал Fox News со ссылкой на полицию, ЧП случилось неподалеку от Обернского университета.
Согласно имеющимся на этот час данным, сигнал о стрельбе, которую открыл неизвестный мужчина, поступил в экстренные службы минувшей ночью, примерно в 2:30 утра по местному времени (10:30 воскресенья по Москве).
Прибывшие к месту ЧП полицейские обнаружили в ресторане тело двадцатилетнего мужчины, скончавшегося от огнестрельных ранений, и четырех пострадавших. В числе раненых - студент Обернского университета. Среди тех, кто был экстренно госпитализирован, шестнадцатилетний подросток. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Мотивом преступления мог стать конфликт, произошедший между посетителями ресторана. Сведений о нападавшем из официальных источников пока не поступало. Как пишут американские СМИ, ему удалось скрыться. Полиции пока не удалось выйти на его след.
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