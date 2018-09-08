Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кадыров создал комиссию для урегулирования споров о границах Чечни

8.9.2018 23:03

Фото: faktxeber.com



По инициативе Рамзана Кадырова создана специальная госкомиссия для урегулирования спорных вопросов о границах Чечни, передают российские СМИ.



Информация о подписании соответствующего указа главы Чечни размещена на официальном портале республиканского правительства.



Чеченский лидер подписал указ о формировании госкомиссии, членам которой предстоит заняться работой по уточнению административных рубежей Чечни. В документе, который появился на портале республиканской администрации, речь идет о деятельности по подготовке документации и разного рода обосновывающих материалов в целях "уточнения местоположения и установления административной границы" Чечни согласно действующему законодательству РФ, а также разрешения спорных вопросов.



В состав этой комиссии включены спикер парламента Магомед Даудов, премьер-министр региона Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев, а также руководители ряда министерств и ведомств. Контроль за деятельностью новой комиссии будет осуществлять лично Рамзан Кадыров.



Напомним, вопросы, связанные с установлением границ этого российского региона, включая рубежи с Ингушетией, начали периодически подниматься еще с 90-х годов прошлого века, после того, как ЧИАССР разделилась на две республики. В 1993 году руководители регионов Джохар Дудаев и Руслан Аушев поставили подписи под договором, в соответствии с которым к Ингушетии отходила территория Сунженского района, кроме населенных пунктов Ассиновская и Серноводск.



Автор: Злата Богатова

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