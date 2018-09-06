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Под Вологдой после переворачивания лодки ищут мужчины и его ребенка
6.9.2018 21:26
Фото: 29y.ru
В Вологодской области ведутся поиски мужчины и его малолетней дочери, которые пропали после переворачивания лодки.
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось на реке Шексна в минувшую среду, 5 сентября.
Со ссылкой на представителей регионального управления МЧС, вечером минувшей среды семья из трех человек - родители и их пятилетняя дочь - отдыхали не берегу реки близ населенного пункта Потеряево (Шекснинский район).
Около 20.30 по московскому времени в экстренные службы поступил сигнал о пропаже мужчины и ребенка. Как рассказала спасателям оставшаяся на берегу женщина, отец с дочкой решили покататься на резиновой лодке и отплыли от берега на приличное расстояние. Обратно они так и не вернулись.
В ходе начатых поисков минувшей ночью была найдена перевернувшаяся лодка. 32-летнего мужчину и его дочь ищут. По словам супруги пропавшего, перед тем, как сесть за весла, он употреблял спиртное.
Сотрудникам МЧС, которые продолжают поиски пропавших, помогают представители местной администрации и полицейские, а также жители близлежащей деревни - в общей сложности двадцать два человека.
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