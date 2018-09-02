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Названы богатейшие семьи России
17:36
Фото: joyreactor.cc
Составлен рейтинг самых богатых семей в России , передает РИА Новости.
Лидером престижного списка, который эксперты авторитетного издания Forbes готовят второй года подряд, стали Михаил Гуцериев и его родственники.
Общий размер капиталов клана Куцериевых на сегодняшний день оценивается составителями рейтинга в 5,97 миллиарда долларов. В комментарии к списку указано, что семья "потеряла" одного из своих членов — Микаила Шишханова, который с середины 1990-х годов возглавлял финансовое направление "Группы "Сафмар" (в прошлом БИН).
На втором месте разместилось, как и в прошлогоднем рейтинге, семейство Ротенбергов. Совокупный капитал их на текущий момент оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Тройку лидеров занимают Валентин и Денис Гапонцевы, которым удалось потеснить экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
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