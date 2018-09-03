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Японское правительство отреагировало на мероприятия к окончанию войны на Курилах
09:28
Фото: zakon.kz
Власти Японии выразили протест российскому руководству по поводу посвященных годовщине окончания Второй мировой войны мероприятий, которые были проведены на островах южной части Курильской гряды, передает ТАСС.
По словам генсека японского кабмина Есихидэ Суги, усиление российского военного присутствия в регионе не соответствует позиции Токио. События на четырех северных островах (так японцы называют российскую территорию южных Курил) глава кабина прокомментировал в ходе традиционной пресс-конференции. Суга отметил, что японская сторона, выражает протест с использованием разных возможностей, включая дипломатические каналы - через посольство страны в Москве, чтобы указать на неприемлемость такого рода мероприятий.
С середины прошлого века Москва и Токио продолжают консультации в рамках выработки мирного договора по этой теме. Центральным вопросом по сей день является принадлежность южной части Курил, в частности, Итурупа и Шикотана. В Японии за ними закрепилось название Хабомаи. После войны все они были включены в состав Советского Союза, но Токио не оставляет попыток это оспорить. Отечественные дипломаты многократно указывали на российский суверенитет над этими территориями. Статус, закрепленный в полном соответствии с международно-правовыми правилами оформления, не подлежит никаким сомнениям, подчеркивали в МИД РФ.
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