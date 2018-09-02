Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Украине задержали предполагаемого убийцу историка Николая Шитюка

07:35

Фото: livejournal.com



На Украине пойман мужчина, подозреваемый в расправе над известным ученым, передают СМИ.



Профессор истории Николай Шитюк был убит в минувшие выходные в собственной квартире. ЧП случилось в городе Николаеве.



Сотрудники правоохранительных органов украинского города Николаева задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве известного историка, профессора университета им. В. Сухомлинского Николая Шитюка. Со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка отмечается, что молодого человека задержали, когда он находился на остановке общественного транспорта. Имя подозреваемого не разглашается.



По версии следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь. В результате некого конфликта обвиняемый нанес 65-летнему Николаю Шитюку множественные ножевые ранения, от которых тот погиб на месте. Тело ученого с явными признаками смерти криминального характера было найдено в минувшую субботу, 1 сентября. По факту убийства возбудили уголовное дело по соответствующей статье.



Академик Украинской академии исторических наук Николай Шитюк на протяжении последних лет занимал пост руководителя Учебно-научного института истории и права Николаевского национального университета им. В. Сухомлинского. Заслуженный деятель науки и техники Украины является автором более двухсот научных работ, значительная часть которых посвящена причинам голодомора.



Автор: Злата Богатова

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