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В США раскрыли планы ядерной атаки по СССР


13:12
В США раскрыли планы ядерной атаки по СССРФото: livejournal.com

В середине прошлого века американское руководство всерьез задумывалось о тотальном уничтожении СССР с помощью ядерного удара. Аналогичные планы строились и в отношении Китая. Соответствующий обзор был размещен на портале некоммерческой организации "Архив национальной безопасности".

Как стало известно, вопросам, связанные с возможным применением ядерного вооружения в целях уничтожения советского промышленного потенциала, были посвящены документы Единого интегрированного оперативного плана (SIOP). Судя по публикации, в 1960-х годах в Вашингтоне рассматривали варианты массовой гибели гражданских лиц.

Согласно оценкам 1961 года, в результате удара по плану SIOP могло быть уничтожено более 70% населения СССР (предполагалось, что удар будет нанесен по большим городам). Годом позже рассматривался вариант, при котором могли погибнуть не менее семидесяти миллионов советских граждан. Кроме того, ликвидацию мирного населения пытались рассматривать в качестве главного критерия своей победы над Москвой.

Помимо сокрушительного удара по множеству объектов в Советском Союзе, американские деятели того периода предполагали и полное уничтожение Китая - по их мнению, после ядерной атаки эта страна перестала бы представлять собой жизнеспособное общество.

Автор: Злата Богатова

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