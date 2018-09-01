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ФБР пресекло деятельность группы, готовивших детей к стрельбе в американских школах
1.9.2018 18:36
Фото: haberler.com
В Соединенных Штатах сотрудники ФБР задержали пятерых сторонников радикального ислама.
Как сообщают американские СМИ, речь идет о группе, которая могла готовить детей к стрельбе в учебных заведениях.
В минувшую пятницу, августа, на территории двух штатов были арестованы пятеро человек, которые подозреваются в подготовке детей к вооруженным нападениям, включая стрельбу в школах. По данным телевизионного канала Fox News, в числе подозреваемых - нелегальная иммигрантка из Гаити Дженни Левейлл, ее супруг Сираджа Ваххадж и двое его сестер, а также некий Лукас Мортен. Отмечается, что расследование в их отношении ведется с начала минувшего августа.
Группа привлекла внимание правоохранителей после того, как в окрестностях Таоса на севере штата Нью-Мексико были найдены их истощенные дети. По словам представителей местной полиции, на всех детях в тот момент было лишь рубище.
По версии следствия, Сирадж Ваххадж пытался обучить детей обращаться с оружием, чтобы затем подготовить их к террористической деятельности, в том числе, покушениям на педагогов и учащихся, а также силовиков.
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