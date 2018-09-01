|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Иракский посол в РФ опроверг информацию о недопуске российского самолета
1.9.2018 17:56
Фото: livejournal.com
Иракский посол не подтвердил информацию, распространившуюся ранее в СМИ, о недопуске российского военного самолета ВКС РФ в воздушное пространство страны. Как подчеркнул иностранный дипломат, целью такого рода вбросов можно считать попытки осложнить двусторонние отношения между Москвой и Багдадом.
По словам посла Ирака в РФ Хайдара Мансура Хади, распространившаяся ранее в прессе информация не соответствует действительности. Дипломат не подтвердил сообщения о том, что иракские власти якобы не позволили самолету ВКС России следовать через воздушное пространство республики.
Хайдар Мансур Хади при этом указал на то, что подобные вбросы совершаются с целью оказать негативное влияние на взаимоотношения руководства РФ и Ирака. Багдад продолжает сотрудничество с Москвой в формате четырехстороннего координационно-информационного центра, где также задействованы Иран и Сирия, отметил дипломат.
Как сообщил ранее информационный портал Al-Masdar, цитировавший операторов воздушного движения сообщил, что российский Ту-154М из Москвы следовал в Латакию. Предполагалось, что самолет совершит транзит через Ирак, однако в Багдаде это сделать не разрешили. В результате летчики были вынуждены менять курс, направившись в Латакию через воздушное пространство Ирана.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|