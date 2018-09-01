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Иракский посол в РФ опроверг информацию о недопуске российского самолета


1.9.2018 17:56
Иракский посол в РФ опроверг информацию о недопуске российского самолетаФото: livejournal.com

Иракский посол не подтвердил информацию, распространившуюся ранее в СМИ, о недопуске российского военного самолета ВКС РФ в воздушное пространство страны. Как подчеркнул иностранный дипломат, целью такого рода вбросов можно считать попытки осложнить двусторонние отношения между Москвой и Багдадом.

По словам посла Ирака в РФ Хайдара Мансура Хади, распространившаяся ранее в прессе информация не соответствует действительности. Дипломат не подтвердил сообщения о том, что иракские власти якобы не позволили самолету ВКС России следовать через воздушное пространство республики.

Хайдар Мансур Хади при этом указал на то, что подобные вбросы совершаются с целью оказать негативное влияние на взаимоотношения руководства РФ и Ирака. Багдад продолжает сотрудничество с Москвой в формате четырехстороннего координационно-информационного центра, где также задействованы Иран и Сирия, отметил дипломат.

Как сообщил ранее информационный портал Al-Masdar, цитировавший операторов воздушного движения сообщил, что российский Ту-154М из Москвы следовал в Латакию. Предполагалось, что самолет совершит транзит через Ирак, однако в Багдаде это сделать не разрешили. В результате летчики были вынуждены менять курс, направившись в Латакию через воздушное пространство Ирана.

Автор: Злата Богатова

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