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Близ Пальмиры произошло столкновение сирийских войск с боевиками, пытавшимися пойти в прорыв
17:02
Фото: misanec.ru
В районе Пальмиры произошло столкновение сирийских войск с боевиками, передают российские СМИ со ссылкой на представителей российского Минобороны.
Схваченные в плен террористы рассказали о том, что их подготовку вели американские инструкторы.
Сегодня утром, примерно в пять часов по местному времени на расстоянии около сорока километров к юго-востоку от сирийской Пальмиры экстремисты провели попытку прорыва. Установлено, что численность бандформирования "Восточные львы" составляла порядка пятисот боевиков. Они выдвинулись из района близ Эт-Танфа, где находится база Соединенных Штатов.
По данным российского оборонного ведомства, террористы, захваченные сирийскими силовиками в плен, рассказали о том, что их готовили американские инструкторы. Предполагалось, что после серии атак в окрестностях Пальмиры они в течение нескольких дней смогут взять город под свой контроль.
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