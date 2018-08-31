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Жители района Приморья объявили голодовку из-за предполагаемого подкупа избирателей


31.8.2018 23:30
Жители района Приморья объявили голодовку из-за предполагаемого подкупа избирателейФото: biznes-gazeta.ru

Жители одного из районов Приморья объявили голодовку из-за предполагаемого подкупа избирателей на местных выборах, передает агентство "Интерфакс". В их числе - кандидаты в депутаты Надеждинского района региона от партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

Кандидатов в депутаты поддерживают порядка двадцати человек, которые также выразили готовность отказаться от пищи в знак протеста. Голодающие объявили о своем решении на центральной площади населенного пункта Вольно-Надеждинский. Участники акции требуют от правоохранителей пресечь "массовый подкуп избирателей", который, по их мнению, может происходить на территории их района.

Как заявил кандидат в депутаты местной думы Андрей Николаенко, поводом для акции послужили факты массового подкупа избирателей. По словам Николаенко, это происходило в приемных "Единой России" и выглядело как заключение мнимых агитационных договоров с последующей их оплатой, а также сбор личных данных избирателей. После того,как были зафиксированы такие случаи, в Центризбирком, Генеральную и краевую прокуратуры, а также районную администрацию были направлены соответствующие обращения, отметил Николаенко.

В краевом филиале "Единой России", отреагировав на голодовку, назвали события, разворачивающиеся в Надеждинском районе, традиционными попытками оппонентов манипулировать общественным мнением перед приближающимися выборами. Представители местного избиркома от каких-либо комментариев по поводу случившегося пока предпочитают воздерживаться.

Автор: Злата Богатова

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