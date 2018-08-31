Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На южном побережье Бразилии найдены останки первобытного человека.

31.8.2018 21:48

Фото: greek.ru



На юге Бразилии найдены останки, предположительно, первобытного человека, сообщает издание Estado de S. Paulo.



По данным газеты, археологи сделали открытие в ходе раскопок, которые велись в городе Флорианополис.



Как рассказал журналистам руководитель экспедиции Освалдо Паулино Силва, по предварительным оценкам ученых, костные останки взрослого мужчины могут датироваться тремя тысячелетиями. Исследователи полагают, что этот район был заселен в промежутке между 580 и 3000 годами до н.э.



По словам ученого, рост найденного первобытного человека, который мог принадлежать к местной общине доисторических индейцев, составлял около полутора метров. Об этнической принадлежности найденных останков свидетельствует и особое положение скелета. Погребение оформлено в соответствии с существовавшими тогда ритуалами, включая найденные рядом с телом посмертные артефакты.



Благодаря большому содержанию кальция в почве скелет очень хорошо сохранился. Ученые рассчитывают в скором времени перенести найденные останки первобытного человека для дальнейшего изучения, чтобы уточнить его возраст с помощью радиоуглеродного анализа.



Автор: Злата Богатова

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