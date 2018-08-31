Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На южном побережье Бразилии найдены останки первобытного человека.
31.8.2018 21:48
Фото: greek.ru
На юге Бразилии найдены останки, предположительно, первобытного человека, сообщает издание Estado de S. Paulo.
По данным газеты, археологи сделали открытие в ходе раскопок, которые велись в городе Флорианополис.
Как рассказал журналистам руководитель экспедиции Освалдо Паулино Силва, по предварительным оценкам ученых, костные останки взрослого мужчины могут датироваться тремя тысячелетиями. Исследователи полагают, что этот район был заселен в промежутке между 580 и 3000 годами до н.э.
По словам ученого, рост найденного первобытного человека, который мог принадлежать к местной общине доисторических индейцев, составлял около полутора метров. Об этнической принадлежности найденных останков свидетельствует и особое положение скелета. Погребение оформлено в соответствии с существовавшими тогда ритуалами, включая найденные рядом с телом посмертные артефакты.
Благодаря большому содержанию кальция в почве скелет очень хорошо сохранился. Ученые рассчитывают в скором времени перенести найденные останки первобытного человека для дальнейшего изучения, чтобы уточнить его возраст с помощью радиоуглеродного анализа.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|