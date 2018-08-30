|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
США прекратят выделять средства для помощи Палестине
13:03
Фото: salem-news.com
В Вашингтоне собираются прекратить выделять ООН средства для помощи Палестине, передает ТАСС.
Предполагается, что американское руководство сделает официальное заявление по этому вопросу в ближайшее время.
Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники, администрация американского президента Дональда Трампа намерена в полном объеме прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Официально о соответствующем решении властей Соединенных Штатов объявят в ближайшие недели.
Уточняется, что недовольство американского руководство связано с тем, как БАПОР расходует деньги. Соединенные Штаты также собираются призвать к лишению статуса беженцев довольно большого количества палестинцев (на сегодняшний день его имеют свыше пяти миллионов человек). Авторы публикации отмечают, что американская сторона предложит уменьшить это число более, чем в десять раз.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|