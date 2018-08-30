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Трамп заявил, что допускает выход США из ВТО
01:36
Фото: cloudinary.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что допускает возможность выхода страны из Всемирной торговой организации.
По словам американского лидера, это случится, если в ВТО не будет позитивных для его государства перемен.
Как подчеркнул Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг, если в ВТО не задумаются об улучшении качества их деятельности, Соединенные Штаты покинут организацию. По словам главы США, с его государством в течение достаточно долгого времени "очень плохо" обращаются, и это нужно менять.
В минувшем июле информационный портал Axios рассказал о намерении президентской администрации внести в конгресс законопроект, позволяющий Вашингтону игнорировать требования ВТО. Если такой документ будет одобрен, американский лидер получит возможность в одностороннем порядке, не заручившись согласием конгресса, утверждать пошлины на импортные товары.
Кроме того, в законопроекте идет речь о том, чтобы игнорировать базовые принципы торговой организации, что практически равносильно выходу США из ВТО.
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