Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп заявил, что допускает выход США из ВТО

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Фото: cloudinary.com



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что допускает возможность выхода страны из Всемирной торговой организации.



По словам американского лидера, это случится, если в ВТО не будет позитивных для его государства перемен.



Как подчеркнул Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг, если в ВТО не задумаются об улучшении качества их деятельности, Соединенные Штаты покинут организацию. По словам главы США, с его государством в течение достаточно долгого времени "очень плохо" обращаются, и это нужно менять.



В минувшем июле информационный портал Axios рассказал о намерении президентской администрации внести в конгресс законопроект, позволяющий Вашингтону игнорировать требования ВТО. Если такой документ будет одобрен, американский лидер получит возможность в одностороннем порядке, не заручившись согласием конгресса, утверждать пошлины на импортные товары.



Кроме того, в законопроекте идет речь о том, чтобы игнорировать базовые принципы торговой организации, что практически равносильно выходу США из ВТО.



Автор: Злата Богатова

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