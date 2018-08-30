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В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда
01:17
Фото: pravmir.ru
Объявленный в Нидерландах конкурс карикатур на пророка Мухаммеда был отменен после массовых акций протестов, которые провели мусульмане. Как передает Associated Press, соответствующее заявление сделал парламентарий Герт Вилдерс, выступавший в качестве инициатора творческого смотра.
По словам Герта Вилдерса, он принял решение об отмене конкурса после того, как начал получать угрожающие сообщения в свой адрес. Нидерландский парламентарий при этом подчеркнул, что не хотел бы подвергать опасности других людей и стремится "избежать рисков проявления насилия на религиозной почве".
Ранее Вилдерс анонсировал конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Победитель мог рассчитывать на приз в размере восьми с половиной тысяч евро. Предполагалось, что мероприятие состоится уже в сентябре.
После того, как известие о смотре распространилось в СМИ, в Пакистане прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие тысячи мусульман. В частности, они несли лозунги, на которых было написано, что они "готовы умереть для защиты чести пророка" и требовали от пакистанского правительства отзыва посла, если состоится конкурс карикатур.
Власти страны, поддержав народ, подвергли критике инициативу Герта Вилдерса, назвав такие мероприятия попыткой очернить ислам. Нидерландское руководство отмечало, что не собирается запрещать конкурс, ведь граждане страны имеют право на свободу слова.
Напомним, в начале 2015 года в центре Парижа двенадцать человек были убиты в результате теракта, еще двенадцать пострадали. Приверженцы радикального ислама открыли стрельбу в здании редакции французского сатирического журнала "Шарли Эбдо". ЧП случилось после того, как на страницах издания появились карикатурные изображения пророка Мухаммеда.
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