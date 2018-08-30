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Захарова подвергла резкой критике заявления Ходорковского о погибших в ЦАР


00:41
Захарова подвергла резкой критике заявления Ходорковского о погибших в ЦАРФото: poliksal.ru

Безответственными и не соответствующими действительности назвала действия Ходорковского и Центра управления расследованиями (ЦУР) Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам официального представителя российского МИД, она уже устала от такого вранья.

Как написала Мария Захарова на своей странице в Facebook, заявления олигарха Михаила Ходорковского в связи с убийством в ЦАР российских журналистов она считает безответственными. Кроме того, они не соответствуют действительности.

По словам официального представителя российского МИД, она уже "устала от этого вранья со стороны ЦУР". Как написала Захарава, ранее безопасность российских журналистов, погибших в ЦАР, якобы обеспечивали ооновцы, затем некий "Мартин" от региональной миссии предоставлял транспортные услуги. Однако каждый раз обстоятельные комментарии, основанные на фактах, со стороны этих людей подвергались насмешливой критике.

Ранее Михаил Ходорковский объявил о закрытии ЦУР, которому оказывал финансовую поддержку. Как отметил при этом олигарх, он возместил французской дипмиссии все затраты, связанные с транспортировкой тел погибших россиян.

Как рассказала Захарова, она располагает данными о том, что по линии Ходорковского вернули стоимость двух гробов, которые были предоставлены французски посольством, так как "они у них физически были в наличии". Однако финансирование мероприятий, связанных с транспортировкой тел, осуществлялось российским посольством. Представитель МИД пояснила, что в совокупности затраты превысили 20 тысяч долларов, тогда как Ходорковский или некие его структуры постфактум возместили порядка трех тысяч евро.

Мария Захарова также сообщила, что пока российские дипломаты решали вопросы, связанные с отправкой тел, ей приходилось отвечать на вопросы родственников погибших журналистов. Они пытались узнать, почему расходы не взяли на себя "те, кто отправил их близких в ЦАР". Позднее, когда уже состоялись похороны, родственники вновь звонили ей, но уже со словами благодарности, сообщила представитель МИД РФ.

Российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты на территории ЦАР в конце июля. При них обнаружили просроченные удостоверения разных средств массовой информации. Представители ЦУР заявили, что группа была направлена в Африку для съемок документального фильма. Предполагалось, что лента будет посвящена деятельности российских военных инструкторов в ЦАР.

Автор: Злата Богатова

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