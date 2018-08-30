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Песков назвал рейтинг влиятельных россиян Forbes странным
30.8.2018 22:29
Фото: to-p.net
Странным назвал список 100 самых влиятельных россиян, который составили эксперты Forbes, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Прокомментировав перечень, официальный представитель Кремля заявил, что у не вызвал удивления выбор лидера этого рейтинга.
По словам Дмитрия Пескова, список, составленный авторитетным журналом Forbes, "весьма непонятный". Как подчеркнул официальный представитель Кремля, сделать лидером такого рейтинга главу государства Владимира Путина - "это дело нехитрое". В остальном же перечень показался ему довольно странным, отметил пресс-секретарь российского президента.
Лидером перечня Forbes, в который эксперты издания включили сотню наиболее влиятельных отечественных деятелей, стал президент РФ Владимир Путин. Среди российских чиновников, силовиков, бизнесменов и топ-менеджеров, включенных в этот список, можно увидеть имена главы Сбербанка Германа Грефа, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, главы кабмина Дмитрия Медведева и главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.
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