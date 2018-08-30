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В Петербурге у главы патриотической организации конфискован наехавший на детей танк
30.8.2018 21:56
Фото: safetravels.info
В Петербурге после соответствующего решения суда конфискован танк, совершивший наезд на детей.
Как передает ТАСС, военная техника принадлежала руководителю патриотической организации "Красная звезда" Павлу Бараненко.
Минувшей весной легкий танк Т-60 на территории Приморского района Северной столицы наехал на двоих, передает объединенная пресс-служба судов города. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Расследование велось по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.
Разбирательство позже прекратили за примирением сторон, соответствующее постановление было вынесено Приморским райсудом Петербурга. Согласно этому решению, принадлежащий Павлу Бараненко танк Т-60 конфискован и обращен в собственность Российской Федерации. Уточняется, что ущерб всем потерпевшим ранее был возмещен в полном объеме.
Ранее Бараненко уже попадал в поле зрения правоохранительных органов Петербурга. В частности, он фигурировал в другом деле, связанном с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
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