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МИД: США ведут подготовку к новому удару по Сирии


30.8.2018 19:47
МИД: США ведут подготовку к новому удару по СирииФото: moyby.com

Российские дипломаты предупреждают о возможном новом ударе, который Соединенные Штаты в скором времени нанесут по сирийской территории.

О приготовлениях американской стороны рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, действия американские военнослужащих в Ближневосточном регионе свидетельствуют о том, что могут последовать новые ракетные удары по САР. Как заявила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты новыми ударами могут перечеркнуть все усилия по мирному урегулированию в Сирии.

Во время брифинга, состоявшегося в четверг, Захарова указала на численность ударной группировки американцев и союзников США - Британии и Франции, которая на сегодняшний день насчитывает порядка семидесяти носителей и около четырехсот крылатых ракет. Кроме того, там находятся эсминцы ВМС США "Карни" и "Росс", на борту каждого из которых имеется по двадцать восемь ракет "Томагавк". Имеющаяся группировка вполне может быть значительно усилена в течение ближайших суток, подчеркнула Захарова.

Автор: Злата Богатова

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