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Президент Чехии Земан призвал к отмене антироссийских санкций
11:28
Фото: sz-online.de
Чешский лидер Милош Земан призвал к отмене антироссийских санкций, передают международные СМИ.
Как заявил глава европейского государства, введенные ранее ограничения могут навредить не только РФ, но странам Евросоюза.
По словам чешского президента, санкции, которые ранее были введены в отношении России, следует снять. Заявление Милоша Земана, призвавшего к отмене ограничений, приводит CTK. Земан говорил на эту тему, выступая в ходе встречи с послами и руководителями дипмиссий республики. Официальное мероприятие проходило в Пражском граде. Как заявил глава Чехии, от этих ограничений могут проиграть и Россия, и Запад. И это применимо к любого рода санкциям.
По мнению Земана, примером неэффективности ввода санкций можно считать действия властей Соединенных Штатов против Кубы. Американское руководство на протяжении десятилетий предпринимало попытки добиться смены политического строя на острове, однако никаких результатов вводимые ограничения так и не принесли.
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