Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Голикова подсчитала стоимость предложения Путина о смягчении пенсионной реформы

29.8.2018 23:45

Фото: newsae.ru



Предложение президента РФ Владимира Путина о смягчении изменений пенсионного законодательства обойдется бюджету в дополнительные 3,6 трлн рублей, заявила Татьяна Голикова. сообщила, что



По словам вице-премьера, сумма подсчитана за шестилетний период, передает ТАСС.



Как заявила Татьяна Голикова, в течение шестилетнего периода после окончания переходного этапа в 2028 году повышение пенсионного возраста для женщин до шестидесяти лет вместо более раннего варианта - шестьдесят три года - может обойтись бюджету в 3,6 трлн рублей дополнительных расходов.



Вице-премьер отметила, что по этому вопросу велись споры. Комментируя сегодняшнее обращение президента, Голикова также указала на то, что в нашей стране женщины традиционно несут большее обременение при воспитании детей. По словам плотика, учитывая исторически сложившуюся ситуацию, необходимо принимать решение, более справедливое по отношению к слабому полу.



Ранее глава российского государства объявил о смягчении пенсионной реформы. Текст официального обращения Владимира Путина размещен на портале Кремля. Президент отметил, что власти планируют понизить возраст выхода на пенсию для женщин с шестидесяти трех лет, как ранее собирались, до шестидесяти. Для представителей мужского населения возраст будет составлять шестьдесят пять лет. Путин при этом подчеркнул, что сейчас нашей стране приходится сталкиваться с последствиями демографической ямы, происходившей в 90-х годах. Проблемы по масштабу можно сопоставить с итогами Великой отечественной войны.



Автор: Злата Богатова

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