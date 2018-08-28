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Путин объявил о смягчении пенсионных изменений
14:46
Фото: azerbaycan24.com
Глава РФ Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы.
Текст официального обращения президента ранее был опубликован на сайте Кремля.
В ходе своего обращения к россиянам Владимир Путин указал на то, что власти планируют понизить возраст выхода на пенсию для женщин с шестидесяти трех лет, как ранее собирались, до шестидесяти. Для представителей мужского населения возраст будет составлять шестьдесят пять лет, заявил президент. По словам российского лидера, сейчас нашей стране пришлось столкнуться с последствиями демографической ямы, происходившей в 90-х годах. Путин подчеркнул, что проблемы по масштабу можно сопоставить с итогами Великой отечественной войны.
Глава государства также заверил, что в российском бюджете достаточно средств, чтобы поддерживать стабильность пенсионной системы. Но сложившиеся в сфере демографического развития и на рынке труда тенденции, как и объективный анализ сегодняшней ситуации свидетельствуют о том, что дальше тянуть нельзя, констатировал Путин.
Напомним, ранее Путин говорил, что ему не нравятся варианты, связанные с повышением возраста выхода на пенсию, однако руководство страны может "надуть" граждан, игнорируя назревшие в этой сфере проблемы. Как подчеркивал Путин, на протяжении месяца воздерживавшийся от комментариев по данному вопросу, российская пенсионная система попросту может "лопнуть", если сейчас не начать предпринимать соответствующих мер.
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