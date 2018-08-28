Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сенатор Маккейн заранее выбрал, кто будет нести его гроб на панихиду

18:24

Фото: imgix.net



Сенатор Джон Маккейн, скончавшийся несколько дней назад от неоперабельной опухоли, заранее спланировал свои похороны.



Политик сам выбирал тех, кому предстоит понести гроб с его телом во время траурной церемонии в Вашингтоне.



Как информирует Politico, политик, зная о том, смертельно болен, решил сам определить людей, которые понесут гроб с его телом в Вашингтоне, где пройдет мемориальная служба. Траурная церемония будет организована в кафедральном соборе столицы Соединенных Штатов в первый день осени.



Среди тех, кого выбрал сенатор Джон Маккейн, оказался российский журналист Владимир Кара-Мурза - младший. Кроме него, в церемонии в Вашингтоне будут бывший вице-президент Джо Байден, экс-сенатор от Висконсина Расс Файнголд, возглавлявший в прошлом оборонное ведомство Соединенных Штатов Уильям Коэн и ряд друзей покойного, среди них - известный актер Уоррен Битти. Отмечается, что послание Маккейна быол передано Кара-Мурзе-младшему еще в минувшем апреле через общего друга.



Как уже сообщалось ранее, администрацию действующего главы государства на траурной церемонии будет представлять вице-президент Майкл Пенс. Самого президента на мемориальных мероприятиях не будет, рассказали осведомленные источники в руководстве Республиканской партии.



Джон Маккейн умер в минувшую субботу. Незадолго до его кончины было объявлено, что сенатор принял решение отказаться от лечения онкологического заболевания. По данным американских СМИ, политика похоронят 2 сентября в городе Аннаполис (штат Мэриленд).



Автор: Злата Богатова

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